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Дед Мороз и Снегурочка зажгут огни на новогодней елке в Гилевской роще

Общество, 10:35 17 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздничное открытие елки пройдет на центральной площадке Гилевской рощи 18 декабря, начало в 14 часов 30 минут, сообщает комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Тюмени.

Дед Мороз и Снегурочка приглашают детей и родителей на новогоднее представление с хороводом, песнями и загадками. Зимний волшебник зажжет две тысячи огней и звезду на макушке 10-метровой новогодней елки.

Дети и взрослые смогут также подкормить птиц и белок, живущих в роще. На деревьях размещены кормушки с надписью "Орешки клади сюда".

Световые 3D-фигуры Дедушки Мороза и Снегурочки в сопровождении лесных жителей останутся у елки до конца новогодних каникул.

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# Гилевская роща , Новый год

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