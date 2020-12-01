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Ишимские музейщики знают историю новогодних игрушек из прошлого века

Общество, 18:49 16 декабря 2020

culture.gov.ru

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В коллекции новогодних игрушек музея "Городская управа" Ишима старинными считаются те, что созданы в 40-ые годы 20 века. В фонд они попали благодаря семье Ивана Копотилова из Казанского района.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила экскурсовод музея Наталья Соглаева.

"В 2012 году сотрудники Ишимского музейного комплекса отправились в Казанский район, в самую древнюю деревню – Копотилово. Они наведались в дом Ивана Павловича Копотилова 1928 года рождения. Их интересовали предметы старины. Старожил поделился и коробкой с новогодними игрушками. Самой старой из которых оказались мальчик и клоун. Они датированы 40-ми годами 20 века", - говорит она.

Всего более 500 новогодних игрушек, украшений для елки, которые были выпущены в разные годы, насчитывается в фонде музея "Городская управа".

По словам Натальи Соглаевой, есть среди игрушек те, которые явно отражают ту или иную эпоху.

После победы в Великой Отечественной войне это были солдаты. Полет Юрия Гагарина в космос стал посылом создать новогодние шары на эту тему.

"В нашей коллекции еще есть игрушки из медной проволоки. В Ишиме проживала семья Тропиных-Огневых, у них были родственники – военный врач Владимир Быков, который бывал во многих странах. Из Германии после Великой Отечественной войны он привез игрушки родственникам на Новый год. Часть их была подарена нашему музею", - добавляет экскурсовод.

На елке в музеи можно встретить и игрушки, которые выдували на основе фильмов Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" и Григория Александрова "Цирк".

В ишимском музее подготовили экскурсию об истории появления новогодних игрушек, гирлянд, о традиции – наряжать ель накануне Нового года. Узнать эту информацию можно только по предварительной записи, группой не более пяти человек в защитных масках.

Анжела Лебедева

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# Ишимский музей , новогодние игрушки , экскурсия

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