В Тобольске откроют бесплатный каток с видом на кремль

| Фото: центр искусств и культуры Тобольска | Фото: центр искусств и культуры Тобольска

Бесплатный ледовый каток откроют на Базарной площади Тобольска 23 декабря, сообщает городской центр искусств и культуры.

Каток расположится возле новогодней елки. С него открывается красивый вид на Тобольский кремль и Панин бугор.

Торжественное открытие ледового катка начнется в 16 часов. Воспитанники отделения "Фигурное катание" ДЮСШ № 1 выступят с показательными выступлениями. Артисты центра искусств и культуры исполнят новогодние песни. Дед Мороз и Снегурочка вместе с гостями зажгут новогоднюю ель и дадут старт катанию.

Каток будет работать ежедневно с 10 до 20 часов 30 минут. Прокат спортивного инвентаря будет организован со среды по пятницу с 17 часов до 20 часов 30 минут. На катке будет работать инструктор, который бесплатно обучит катанию на коньках.

Базарная площадь, соединяющая Тобольский кремль и Александровский сад, после обновления стала новым местом для активного отдыха и прогулок. Сейчас там установлена современная многофункциональная детская площадка, ярмарочные домики, обустроен сквер Алябьева и стоит новогодняя елка.