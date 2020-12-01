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IGOLKA в Тюмени устроит новогоднюю выставку-ярмарку

Общество, 09:07 15 декабря 2020

фото группы "Дизайн-маркет IGOLKAmarket" во ВКонтакте | фото группы "Дизайн-маркет IGOLKAmarket" во ВКонтакте

Авторские украшения, натуральную косметику, полезные сладости и другие товары представят на новогоднем дизайн-маркете IGOLKA в Тюмени. Выставка-ярмарка пройдет на Алебашевском базаре с 18 по 20 декабря и с 25 по 27 декабря.

По словам организаторов, гостей ждет атмосферный новогодний праздник. Горожане смогут приобрести подарки для родных и близких.

"В зоне дизайна выставятся авторские украшения, бижутерия, декор, дизайнерская одежда, аксессуары, предметы быта, цветочные композиции. В секции гастронома гостей ждут производители здоровой и полезной еды, экологичные продукты, веганские сладости, пончики, натуральный кофе, имбирные пряники, арахисовая паста, сыровары. А в beauty-зоне свою продукцию представят производили натуральной косметики", - сообщают организаторы.

Местом проведения IGOLKAmarket станет "Алебашевский базар" (ул.Тимофея Кармацкого, 20). Ярмарка будет работать с 10 до 21 часа, вход свободный.

Любовь Голышева

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# продажа , ярмарка

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