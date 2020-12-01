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12 заводоуковских школьников поедут на Губернаторскую елку

Общество, 09:05 14 декабря 2020

zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

12 детей из Заводоуковска отправятся на Губернаторскую елку - 2020. Это отличники учебы, победители и призеры конкурсов, олимпиад и соревнований, дети, оставшиеся без попечения родителей, активисты детских и молодежных объединений, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

Участников выбирали по результатам конкурса портфолио. В состав комиссии вошли представители департамента по социальным вопросам администрации, межрайонного управления социальной защиты населения, МВД и Областной больницы №12.

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# Губернаторская елка , Новый год

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