Викуловчане снова создадут снежную сказку

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Традиционный конкурс новогоднего оформления учреждений и частных домовладений проходит в Викуловском районе.

Жители украшают фасады и окна домов гирляндами, мастерят ледяные фигуры и целые снежные городки. Многие принимают участие не первый год, поэтому готовятся заранее. Снег утрамбовывают в специальные формы, чтобы потом было проще вырезать фигуры. В дело идут стамески, штукатурные мастерки, самодельные инструменты. Раскрашивают поделки обычно гуашью или колером.

Активно включились в работу школьники, воспитанники детских садов вместе с воспитателями, пенсионеры. Попробовать свои силы могут все желающие, для этого нужно подать письменную заявку в администрацию сельского поселения до 21 декабря.

Конкурс предусматривает две номинации: световое оформление и снежные скульптуры на прилегающей территории. В каждой выберут трех победителей: среди организаций, образовательных учреждений и частных домов.

Итоги подведет специальная конкурсная комиссия с 22 по 23 декабря. Она оценит уникальность праздничного оформления, цветовые сочетания, использование подручных материалов и современных светотехнических средств.

Евгения Шевцова