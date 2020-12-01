Ялуторовская резиденция Деда Мороза откроется после двухлетнего перерыва

| Фото: МАУК Арт-Вояж Ялуторовска | Фото: МАУК Арт-Вояж Ялуторовска

Резиденция Деда Мороза откроется в Ялуторовском остроге 26 декабря. Гости встретятся с добрым новогодним волшебником и Снегурочкой, сообщает учреждение.

Как рассказали в остроге, резиденцию откроют после двухлетнего перерыва. Роль Деда Мороза исполнит - актер народного театра из культурного центра "Арт-Вояж", который имеет большой стаж в данной роли.

Юные ялуторовчане в резиденции смогут сделать селфи на память в новогоднем интерьере, покатаются на санках и будут водить хоровод вокруг новогодней елки. По предварительной заявке получат и желанный подарок, в этом доброму старцу помогут родители малышей.

Резиденция будет действовать до 30 декабря. Посещение только по предварительной записи, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Запись по телефону 8(34535)2-05-25. Для гостей 0+