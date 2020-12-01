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Ялуторовская резиденция Деда Мороза откроется после двухлетнего перерыва

Общество, 11:18 10 декабря 2020

МАУК Арт-Вояж Ялуторовска | Фото: МАУК Арт-Вояж Ялуторовска

Резиденция Деда Мороза откроется в Ялуторовском остроге 26 декабря. Гости встретятся с добрым новогодним волшебником и Снегурочкой, сообщает учреждение.

Как рассказали в остроге, резиденцию откроют после двухлетнего перерыва. Роль Деда Мороза исполнит - актер народного театра из культурного центра "Арт-Вояж", который имеет большой стаж в данной роли.

Юные ялуторовчане в резиденции смогут сделать селфи на память в новогоднем интерьере, покатаются на санках и будут водить хоровод вокруг новогодней елки. По предварительной заявке получат и желанный подарок, в этом доброму старцу помогут родители малышей.

Резиденция будет действовать до 30 декабря. Посещение только по предварительной записи, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Запись по телефону 8(34535)2-05-25. Для гостей 0+

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# Дед Мороз , Новый год , Ялуторовский острог

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