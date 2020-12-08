В Тобольске любители скандинавской ходьбы снимут новогодний ролик

Анжелы Нестеренко Анжелы Нестеренко

Новогодний ролик создадут участники групп скандинавской ходьбы в Тобольске. Для этого они уже начали шить костюмы Деда Мороза, Снегурочки, разных зверей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила инструктор по спорту с людьми старшего возраста ДЮСШ №1 Тобольска Анжела Нестеренко.

"Подготовка к Новому году у нас идет полным ходом. За год участники групп существенно укрепили свое здоровье. Мы это постараемся передать в нашем видеоклипе. А после съемок прямо в лесу организуем чаепитие", - говорит тренер.

С 2013 года Анжела Нестеренко занимается с тоболяками старшего возраста общефизической подготовкой. На сегодня в городе действуют пять групп по 12-15 человек. В мкр Менделеево она ведет две группы по девять человек. Скандинавскую ходьбу для тоболяков 30 и 50 плюс инструктор практикует третий год.

"На зимних площадках по месту жительства работаю в микрорайоне Менделеево, на стадионе "Тобол" и в микрорайоне Иртышский. Пешая оздоровительная ходьба невероятно полезная. Каждый шаг наполняет тело энергией. В организме происходят позитивные изменения. Поэтому двигаться нужно при каждой возможности", - уверена Анжела Нестеренко.

По словам тренера, количество желающих укрепить здоровье с помощью скандинавской ходьбы увеличивается с каждым годом. В ее группах есть жители города, которым далеко за 60 и 80-ть лет, но они не выходят на прогулки в связи с действующим в регионе режимом самоизоляции для граждан 65+.

Для них Анжела Нестеренко подготовила отдельную программу, которую они выполняют в домашних условиях.

"Главное ходить каждый день хотя бы около часа. Одним словом вместо таблеток - обычная ходьба, при которой стимулируется циркуляция крови, укрепляется сердечная мышца, уравнивается ритм сердцебиения, регулируется кровяное давление, снижается уровень плохого холестерина. Во время ходьбы наши лёгкие наполняются кислородом, увеличивается их объем. Регулярная пешая ходьба позволяет быть здоровым и держать тело в хорошей физической форме", - подчеркивает профессиональный спортсмен.

Важный момент, на который обращает внимание тобольский инструктор, - это разминка перед пешей прогулкой. Упражнения на баланс и дыхательная гимнастика.

"Я желаю всем тоболякам и жителям Тюменской области здоровья. Занимайтесь спортом, физкультурой, скандинавской ходьбой. Это позволит укрепить ваш иммунитет, который будет способен препятствовать разным инфекциям. Будьте здоровы и счастливы", - пожелала Анжела Нестеренко.

Анжела Лебедева