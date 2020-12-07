В маршрут Деда Мороза из Великого Устюга вошли 36 городов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

36 городов охватит пятое "Путешествие Деда Мороза с НТВ". В 2020 году оно из-за пандемии и социальных ограничений проходит в онлайн. Об этом Дед Мороз из Великого Устюга рассказал на пресс-конференции, которая состоялась в формате телемоста в Большом зале администрации Тюмени 7 декабря.

"Вот уже пятый год подряд я, российский Дед Мороз из Великого Устюга, отправляюсь в большое путешествие вместе с представителями телеканала НТВ. В этом году — безопасность превыше всего. Поэтому наше путешествие проходит в онлайн. Но самое важное, что мы по-прежнему будем творить добро, чудеса и исполнять заветные мечты, мальчишек, девчонок и взрослых", – поделился Дед Мороз.

Главный зимний волшебник и его помощники уже посетили виртуально 15 городов. "Побывали в Симферополе, Сочи, Сыктывкаре, Ижевске, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Самаре... Там волонтеры уже передали подарки от меня. И везде я слышал добрые вопросы и принимал поздравления с приближающимся Новым годом", – добавил Дед Мороз.

Отметим, за четыре года сказочный волшебник проехал более 50 тыс. км от Владивостока до Калининграда. Он побывал в 330 социальных учреждений и у 300 семей, нуждающихся в помощи. Дед Мороз подарил россиянам более 500 тонн подарков и сладких сюрпризов. Помогают волшебнику ведущие телеканала НТВ, звезды сериалов и волонтеры.

По словам организаторов грандиозного путешествия, сказочный волшебник в 2020 году сможет поздравить больше детей и посетить еще больше городов. Помогать собирать подарки и доставлять их в семьи и соцучреждения будут волонтеры.

Юбилейное "Путешествие Деда Мороза с НТВ" пройдет при поддержке волонтерского проекта "Добро в России" и общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, а также при участии Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена".

За виртуальным путешествием Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга с НТВ можно будет следить в эфире и социальных сетях. Сюжеты будут выходить по будням в программе "Утро. Самое лучшее" на телеканале НТВ.

Инна Пахомова