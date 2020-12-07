Комедии и мюзиклы покажут в Тюменском драмтеатре в новогодние праздники

| Фото: ТБДТ в Instagram | Фото: ТБДТ в Instagram

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От души посмеяться предлагают зрителям актеры Тюменского драматического театра в последние предновогодние дни и последующие январские каникулы, включив в репертуар комедии на любой вкус.

С 24 декабря по 10 января гости тюменской драмы увидят народную "Кадриль", музыкальные спектакли "Восемь женщин", "Мирандолина", "Стасик, играй", яркий водевиль "Ханума", комедию положений "Он, она, окно и покойник". В новогодней программе также премьерные показы оптимистической трагедии "Шукшин, мон амур", музыкальный фарс "Мертвые души" и спектакль - участник лонг-листа "Золотой маски" - "С любимыми не расставайтесь".

Стоимость билетов - от 300 рублей.

| Фото: ТБДТ в Instagram | Фото: ТБДТ в Instagram

Семейную программу Тюменского драматического театра с 26 декабря по 10 января насытили музыкальными постановками. Зрители увидят недавнего триумфатора международного фестиваля детского фестиваля - мюзикл "Сказки 1001 ночи", а также "Снежную королеву", "Приключения Буратино" и "Царевну лягушку". В малом зале покажут "Козу-дерезу" и "Фунтика неуловимого". Перед спектаклями зрителей со сцены поприветствуют Дед Мороз и Снегурочка.

Стоимость билетов на семейные спектакли начинается от 200 рублей.

| Фото: ТБДТ в Instagram | Фото: ТБДТ в Instagram

Для соблюдения требований по профилактике коронавируса в Тюменском драмтеатре нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции, обрабатывают спецсредствами поверхности в фойе и зрительном зале, в помещении работают кварцевые лампы, при входе у зрителей контролируют температуру.

Татьяна Ковалева