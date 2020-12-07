Команда Деда Мороза из Великого Устюга посетит тюменский "Дом для мам"

портал "Тюмень - наш дом" портал "Тюмень - наш дом"

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Помощники Деда Мороза из Великого Устюга посетят тюменский центр помощи беременным и мамам с детьми "Дом для мам". Об этом сказочный волшебник рассказал на пресс-конференции, которая состоялась в формате телемоста в Большом зале администрации Тюмени 7 декабря.

"В этом месте помогают женщинам, которые по тем или иным причинам оказались в сложной жизненной ситуации, но, несмотря на все невзгоды, они ухаживают за своими детьми. Эти женщины получают разную помощь. Кому-то необходимы вещи, кому-то помогают продуктами, подгузниками, пеленками, детским питанием…Чудные люди, кто приютил их и оказывают им помощь. В такой непростой ситуации нужна помощь специалиста. Этим людям я с удовольствием скажу свое огромное волшебное спасибо", — сказал Дед Мороз.

Отметим, в 2020 году главный зимний волшебник с командой телеканала НТВ посетит 36 городов страны онлайн. Но, как отмечают организаторы благотворительного проекта, помощники Деда Мороза — волонтеры — помогут осуществить желания россиян. Они вручат подарки нуждающимся семьям и социальным учреждениям.

За виртуальным путешествием Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга с НТВ можно будет следить в эфире и социальных сетях. Сюжеты будут выходить по будням в программе "Утро. Самое лучшее" на телеканале НТВ.

портал "Тюмень - наш дом" портал "Тюмень - наш дом"

Инна Пахомова