Площадь у правительства Тюменской области украсили ели, медведь и олени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Площадь у правительства Тюменской области преобразится к Новому году. На центральном крыльце здания рабочие установили две 10,5-метровые настоящие ели и начали украшать их гирляндами.

Как рассказали в управлении эксплуатации зданий управления делами правительства области, в целом концепция новогоднего оформления сохранилась с прошлого года. Ели украсят светящимися снежинками, мерцающими горизонтальными гирляндами и игрушками. Цветовая гамма вертикальных гирлянд в этом году будет трех цветов — белого, синего и красного.

Световые фигуры медведя и двух оленей уже установлены на прежних местах. Светящиеся сетки-гирлянды, снежинки и другие декоративные элементы также преобразят деревья и кустарники, растущие на прилегающей к зданию правительства территории со стороны улиц Володарского и Водопроводной. Полностью работы по оформлению и подключению иллюминации планируют завершить к концу недели.

Что касается оформления Центральной площади города, то оно в этом году выполнено по мотивам сказки Петра Ершова. Помимо традиционных гирлянд, ее украсят световыми фигурами Конька-горбунка, Рыбы-кита, Жар-птицы высотой от 1,5 до 2 метров.

Татьяна Тихонова