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Дед Мороз и Снегурочка устроят игры в музее Словцова

Общество, 16:49 11 декабря 2020

Музей Словцова во ВКонтакте

Программа "Игровой фейерверк" с Дедом Морозом и Снегурочкой начнется во внутреннем дворе Музейного комплекса им. И. Я. Словцова 12 декабря в 12 часов, сообщают организаторы.

"Музейные герои приглашают поиграть в веселые игры, поучаствовать в смешных конкурсах и встретиться с самыми главными волшебниками - Дедушкой Морозом и Снегурочкой", – рассказали организаторы.

Получасовая встреча пройдет на свежем воздухе. Стать участниками игровой программы можно 19, 26 декабря, 2, 5 и 6 января в 12 часов.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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# дети , Музейный комплекс им , Новый год , Словцова

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