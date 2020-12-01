Тюменцам пообещали комфортную погоду в новогоднюю ночь

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 11 градусов Цельсия обещают синоптики тюменцам в новогоднюю ночь. При максимальном ветре в 7 метров в секунду, погода будет весьма комфортна для праздничных прогулок.

Как сообщает сервис Gismeteo.ru, днем 31 декабря 2020 года - до минус 6 градусов. Первый день нового года встретит горожан минус 8-ью градусами и снегопадом. Который, к слову, продлится до 9 января. Больше всего осадков ожидается 3 января.

Любопытно, что в новогоднюю ночь 2020-го года было не так приятно на свежем воздухе. Ночью наблюдалось до минус 22 градусов Цельсия, и это при сильном ветре в 14 метров в секунду. При этом ветер особо не стихал половину каникул.

За последние 14 лет самым холодным был последний день 2010-го года. В праздничную ночь температура достигала минус 35-ти также при неспокойном ветре и обильном снегопаде. А самыми теплыми каникулами прославился 2007 год. Столбики термометров поднимались порой до плюс 2-х градусов. Наиболее снежными выдались каникулы 2017 года. В уходящем 2020-ом ближайший снегопад прогнозируют на 15 декабря.

Евгения Тенегина