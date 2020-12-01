В Тобольске конкурс креативных санок пройдет по трем номинациям

ДК "Поиск" во ВКонтакте (архив) ДК "Поиск" во ВКонтакте (архив)

Участников фестиваля-конкурса креативных санок "ЧудеСани" в Тобольске ожидают три номинации: парад санок, гонки на санках и заезд с горки. Творческое состязание пройдет на Базарной площади 26 декабря.

По информации городского Центр искусств и культуры, в "Параде санок" могут принять участие семьи с детьми от двух человек. Им предстоит презентовать свои сани, используя разные технологии, приспособления и аксессуары. Присутствие ребенка в санях – обязательно.

Гонки на санках - родители бегут с санками, в которых сидит ребенок. Самые быстрые становятся победителями.

В "Заезд с горки" участвуют тоболяки старше 18 лет. Команда участников представляет заранее оригинально оформленные санки. После презентации отправляется на них с горки. Кто быстрее преодолеет препятствие – победитель.

Заявки на участие в фестивале "ЧудеСани" принимают до 21 декабря. Справки по телефону 8 (3456) 25-84-19.

Победителей и призеров отметят дипломами и подарочными сертификатами.

Анжела Лебедева