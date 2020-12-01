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В Тобольске увеличат количество снежных городков

Общество, 08:45 15 декабря 2020

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

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В Тобольске продолжается активная работа по созданию мест отдыха горожан в новогодние и рождественские каникулы. Снежные городки появятся и в отдаленных микрорайонах города, в Нижнем посаде.

Об этом написал глава Тобольска Максим Афанасьев в Instagram.

"Провести время на свежем воздухе с семьей можно на пришкольных территориях, которые также готовы дарить тоболякам новогоднее настроение и радовать активностями", - добавил он.

Основная работа идет на Красной площади тобольского кремля, где мастера возводят ледовый городок. В основу композиции взяты образы сказки "Летучий корабль". Именно эта русская народная сказка стала концепцией празднования Нового года в Тобольске.

Двускатная горка, терем высотой 3,5 метра, трон Деда Мороза, панно — баба Яга, Иван и Забава, скульптуры Конька-горбунка, Царя и Полкана, Деда Мороза и Снегурочки появятся здесь.

По словам главы города, ледовый городок подрядчик обещает сдать 20 декабря. Праздничное открытие намечено на 23 декабря.

Анжела Лебедева

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# ледовый городок , Максим Афанасьев , снежный городок , Тобольск

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