В Тобольске увеличат количество снежных городков
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В Тобольске продолжается активная работа по созданию мест отдыха горожан в новогодние и рождественские каникулы. Снежные городки появятся и в отдаленных микрорайонах города, в Нижнем посаде.
Об этом написал глава Тобольска Максим Афанасьев в Instagram.
"Провести время на свежем воздухе с семьей можно на пришкольных территориях, которые также готовы дарить тоболякам новогоднее настроение и радовать активностями", - добавил он.
Основная работа идет на Красной площади тобольского кремля, где мастера возводят ледовый городок. В основу композиции взяты образы сказки "Летучий корабль". Именно эта русская народная сказка стала концепцией празднования Нового года в Тобольске.
Двускатная горка, терем высотой 3,5 метра, трон Деда Мороза, панно — баба Яга, Иван и Забава, скульптуры Конька-горбунка, Царя и Полкана, Деда Мороза и Снегурочки появятся здесь.
По словам главы города, ледовый городок подрядчик обещает сдать 20 декабря. Праздничное открытие намечено на 23 декабря.
Анжела Лебедева