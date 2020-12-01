Тюменцы порадуют одиноких пенсионеров новогодними подарками

| Фото: областной геронтологический центр (архив) | Фото: областной геронтологический центр (архив)

Тюменских пенсионеров смогут поздравить с Новым годом все желающие в рамках социальной акции "Новый год для всех!". В качестве подарка могут послужить продуктовые наборы, теплые вещи, бытовые приборы, сообщает областной геронтологический центр.

С начала акции добровольцы поздравили более 50 пожилых людей. "Заботу и новогоднее настроение тюменцам 55+ уже подарили дети и родители разных школ и гимназий, коммерческие предприятия. Волонтеры и корпоративные партнеры проекта "Организация праздников Happyboom72" активно посещают пожилых людей и в ярких сказочных костюмах поздравляют с наступающим Новым годом, соблюдая все меры безопасности", — рассказали организаторы акции.

Как отмечают в областном геронтологическом центре, у пожилых людей простые мечты: настоящая елка, теплая одежда, домашние тапочки, плед, одеяло, набор к праздничному столу.

Собрать адресный новогодний подарок могут все желающие. Затем его по предварительной записи нужно передать в пункт приема по адресу: ул. Карла Маркса, 123, каб. 4. Часы работы: понедельник — пятница с 8 часов до 16 часов 30 минут.

Акция продлится до 15 января 2021 года. Телефон: 51-77-05.