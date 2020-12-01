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В Тюменской области запустили челлендж "Новый год с НКО"

Общество, 19:00 16 декабря 2020

ИА "Тюменская линия"

Стартовал челлендж "Новый год с НКО". Представителям некоммерческих организаций предлагают оригинально поздравить жителей Тюменской области с Новым годом, сообщает региональный департамент культуры.

Участникам нужно снять на видео короткое поздравление от своей организации (10-30 сек.) и разместить его в социальных сетях под хештегом #НОВЫЙГОДСНКО. В конце поздравления нужно украсить елку новогодней игрушкой.

Важно, чтобы на видео прозвучало название организации, информация о ее деятельности и реализуемых проектах, возможно использование надписей и титров. Допускается съемка видео на мобильный телефон. Одновременно в кадре может быть несколько человек.

Финалом челленджа станет итоговый видеоролик со всеми поздравлениями участников.

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# НКО , Новый год , челлендж

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