В Тюменской области запустили челлендж "Новый год с НКО"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Стартовал челлендж "Новый год с НКО". Представителям некоммерческих организаций предлагают оригинально поздравить жителей Тюменской области с Новым годом, сообщает региональный департамент культуры.

Участникам нужно снять на видео короткое поздравление от своей организации (10-30 сек.) и разместить его в социальных сетях под хештегом #НОВЫЙГОДСНКО. В конце поздравления нужно украсить елку новогодней игрушкой.

Важно, чтобы на видео прозвучало название организации, информация о ее деятельности и реализуемых проектах, возможно использование надписей и титров. Допускается съемка видео на мобильный телефон. Одновременно в кадре может быть несколько человек.

Финалом челленджа станет итоговый видеоролик со всеми поздравлениями участников.