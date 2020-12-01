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Пятиметрового снежного Деда Мороза возведут в Упоровском районе

Общество, 10:24 18 декабря 2020

Упоровское телевидение (архив)

Пятиметровый Дед Мороз из снега появится у сказочного зимнего городка, который строят у Никольского храма в п. Кизаке Упоровского района. Сотрудники местных организаций участвуют в конкурсе "Снежная мастерская".

Он проводится в преддверии районной Никольской ярмарки, которая состоится 19 декабря, сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды".

Замок Снежной королевы, избушку Бабы-Яги, лесную избу со сказочными героями и другие постройки создают представители пяти предприятий. Этой традиции шесть лет. Здания и фигуры подсветят гирляндами, обустроят зону для детей.

"Это для людей, чтобы поднять настроение, чтобы они почувствовали приближение Нового года, обращали внимание на Никольскую церковь", - рассказала глава Видоновского сельского поселения Людмила Тумашова.

Украсили к Новому году и другие улицы поселка. Там появилось 11 снежных изб. Их соорудили сотрудники администрации поселения и местные жители. Всего на территории Видоновского сельского поседения установят не менее 30 новогодних арт-объектов.

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# Новый год , Упоровский район

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