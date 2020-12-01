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Тюменка лишилась денег при покупке коляски в Интернете

Происшествия, 16:27 18 декабря 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Тюменка при покупке коляски лишилась 40 тыс. рублей. Мошенника ищут, сообщает городское УМВД России.

Местная жительница обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой мошенников. Как выяснилось, женщина откликнулась на объявление о продаже коляски на одном из сайтов.

"Связавшись с продавцом, тюменка обсудила все детали сделки. Одним из условий продавца была полная предоплата товара. Женщина перевела деньги через мобильное приложение на указанный мошенником счет. После "продавец" перестал выходить на связь", – рассказали в городской полиции.

Подозреваемый не пойман. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

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# мошенничество , полиция , УМВД России по Тюмени

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