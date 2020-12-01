В Тюмени на развязке Мельникайте - 30 лет Победы запустили лифты для пешеходов

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Два лифта для пешеходов заработали в тестовом режиме на развязке по улицам Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени. В полную эксплуатацию они будут запущены в ближайшее время, сообщает городская администрация.

Монтаж еще трех лифтов завершается в надземном переходе на пересечении улиц Мельникайте и Гнаровской. Сооружения возводятся с учетом удобства и доступности для пешеходов, в том числе для маломобильных групп граждан.

Лифты оборудуются тактильными средствами ориентации. Информация для слабовидящих граждан размещена на языке азбуки Брайля, у входных групп расположены тактильные полосы, а на ступенях лестничных маршей установлены алюминиевые противоскользящие уголки. Кроме того, тактильными пиктограммами оборудованы кнопки вызова оператора. Все знаки, в том числе инструкции по эксплуатации подъемных устройств, дублированы на языке Брайля.

Заместитель председателя регионального отделения "Всероссийского общества инвалидов" Андрей Бекиров отметил удобство лифтов как для людей с ограниченными возможностями здоровья, так и для мам с колясками.

"Еще на стадии проектирования лифтов мы рекомендовали подрядной организации использовать вертикальный подъемный механизм без угла наклона. Также попросили строителей использовать тактильную плитку только в тех местах, где это строго регламентировано. В целом работы выполнены качественно, что очень важно. Лифты удобные, при необходимости ими могут пользоваться все категории граждан", – отметил он.

Для удобства пешеходов лифты будут работать в круглосуточном режиме. Следить за их эксплуатацией будут специалисты компании "Тюменьгормост".