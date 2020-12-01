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Выпуск программы "Поедем поедим" о Тюменской области вышел в эфир

Общество, 16:47 20 декабря 2020

со страницы poedempoedim_official в Instagram | Фото: со страницы poedempoedim_official в Instagram

Выпуск гастрономической программы "Поедем поедим" о Тюменской области вышел в эфире телеканала НТВ 20 декабря. Ведущий Федерико Арнальди рассказал о достопримечательностях Тюмени, Тобольска и Ялуторовска и попробовал блюда сибирской кухни.

Первым делом ведущий показал Мост влюбленных, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, сквер Сибирских кошек и рассказал несколько фактов об этих местах.

Итальянец побывал и в аквапарке "ЛетоЛето". "Тюмень – туристическое место. Это самый настоящий курорт. Здесь хороший аквапарк. Это не просто огромный, а самый большой термальный комплекс на Урале и в Западной Сибири. Здесь более 70 аттракционов, например, есть экстремальная горка высотой с восьмиэтажный дом", – рассказал Федерико Арнальди.

Кроме того, в областной столице он посетил природный комплекс "Гнездо", ресторан-музей "Чум" и этностойбище, где принял участие в приготовлении рыбы по-хантыйски.

Вместе с шеф-поваром Павлом Зубаревым в Тюмени Федерико Арнальди приготовил жаркое с олениной в горшочке из корня сельдерея.

А в Тобольске гость вместе с шеф-поваром Давидом Хачатряном приготовил два вида ухи. В первое блюдо в конце добавили секретный ингредиент – "нефть". Параллельно была приготовлена уха с рыбными пельменями. Также гостю предложили попробовать мороженое с олениной и пряничные блины с клюквой.

В Ялуторовске ведущий продемонстрировал процесс выпекания цветного гигантского блина на трехметровой сковороде. "Выпекание такого блина – процесс сложный. Он достоин книги рекордов Гиннесса. В приготовлении используются натуральные красители – свеклу, морковь, отварной шпинат", – поделился Арнальди. В итоге получился блин в цветах российского флага, но перевернуть его без разрывов не смогли.

Выпуск можно будет увидеть на YouTube-канале программы "Поедем поедим".

Инна Пахомова

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# кухня , Тобольск , Ялуторовск

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