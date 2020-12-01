Названы имена победителей турнира Tyumen Cyber Cup

| Фото: Тюменское областное отделение Федерации компьютерного спорта России | Фото: Тюменское областное отделение Федерации компьютерного спорта России

126 победителей из Югры, Ямала и Тюменской области в командном и одиночном зачетах определили по итогам онлайн-турнира "Tyumen Cyber Cup-2020", прошедшего в рамках открытого Кубка губернатора Тюменской области с 5 по 20 декабря.

Как сообщает тюменское областное отделение Федерации компьютерного спорта России, сильнейшие игроки разделили между собой призовой фонд в 1 млн рублей, предоставленный генеральным партнером турнира.

В дисциплине Dota 2 победителями стали: 1x1 – ValutionRI (Тюменская область); 5х5 (1 дивизион) – munkush back (ХМАО-Югра); 5х5 (2 дивизион) – PLAYERSxD (Тюменская область)

Победители в дисциплине World of Tanks: 3х3 (1 дивизион) – Who? (ХМАО-Югра); 3х3 (2 дивизион) – eSports CA (Тюменская область).

Победитель в дисциплине Hearthstone 1х1 – Dandello (Тюменская область); в дисциплине Fortnite Solo – bulltrackrr (ХМАО-Югра).

Победители в дисциплине CS:GO: 1x1 – dondigidon (Тюменская область); 2x2 – talents (ЯНАО); 5х5 (1 дивизион) – FANTAZERBI; 5х5 (2 дивизион) – POKUSHAL (Тюменская область).

Отметим, что "Tyumen Cyber Cup-2020" проходил в онлайн-формате, все игроки выступали в турнире, не выходя из дома.

В 2020 году на участие подали более 3 тыс. заявок от любителей киберспорта из Югры, Ямала и Тюменской области. Проведено более 2 тыс. игр в дисциплинах Dota 2, World of Tanks, Hearthstone, Counter Strike GO и Fortnite. Зрители посмотрели эфиры более 570 тыс. раз.

В рамках открытия финалов состоялся шоу-матч с участием губернатора Тюменской области Александра Моора и президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита.