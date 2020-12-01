Александр Моор рассказал, как относится к киберспорту

Фото ИА «Тюменская линия» | Фото: Фото ИА «Тюменская линия» | Фото:

Более 16 тыс. болельщиков в реальном времени наблюдали за матчем по World of Tanks с участием губернатора Тюменской области Александра Моора, который прошел в рамках онлайн-турнира Tyumen Cyber Cup в тюменском технопарке 19 декабря.

Вместе с главой региона за победу боролись президент федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и известный тюменский киберспортсмен G1deon. Им противостояла сборная команда экспертов - автор проекта Сyberia sport, event-менеджер Cyber Arena Вячеслав Сидоренко, генеральный директор eSports Central Arena Андрей Михальченко и ведущий киберспортивных мероприятий Даниил Будыкин.

"Сегодня я впервые попробую себя в киберспорте. Не знаю, сможет ли моя команда победить, но повеселить опытных игроков я точно попробую. Успешной игры! Ну и, как говорят спортсмены, хорошего пинга и чтоб ничего не лагало. Я рад, что наш турнир дает тюменским, югорским и ямальским киберспортсменам возможности для общения и повышения мастерства", - приветствовал участников матча Александр Моор.

Тюмень - огромный центр российского киберспорта, подчеркнул Дмитрий Смит. Он тепло поблагодарил губернатора за ставший уже традиционным турнир Tyumen Cyber Cup и за поддержку киберспортивного движения.

Победу в упорной борьбе одержала команда экспертов.

В турнире Tyumen Cyber Cup, который из-за пандемии COVID-19 проходит в онлайн-формате, принимают участие более трех тысяч игроков из Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа", - рассказал председатель Тюменского областного отделения Федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко. Трансляции игр в социальных сетях и на официальном сайте турнира собрали более 250 тыс. просмотров.

Тюменская область входит в первую десятку регионов России, где создаются площадки для проведения официальных соревнований по киберспорту. Региональные власти активно содействует развитию киберспортивных молодежных сообществ. Турнир Tyumen Cyber Cup проходит в Тюмени уже в третий раз.

"Я не отношусь к киберспорту как к развлечению. Это серьезно. Беспилотные технологии играют все большую роль в экономике и в военном деле. По сути киберспорт становится сегодня военно-прикладным видом спорта. Ведь с технической точки зрения игра - это симулятор. Если молодой человек его освоит, он легко адаптируется и к новым технологиям, которые уже приходят в реальную экономику", - прокомментировал Александр Моор.

Открытый турнир по киберспорту на Кубок губернатора Тюменской области Tyumen Cyber Cup завершится 20 декабря.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко