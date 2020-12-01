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Водитель иномарки серьезно пострадал на Старотобольском тракте

Происшествия, 13:32 22 декабря 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Toyota сильно пострадал в аварии на 10 км Старотобольского тракта под Тюменью 22 декабря. Toyota столкнулась с грузовиком Hino.

"По предварительным данным, 39-летний водитель легковушки не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу", – рассказали в областном управлении ГИБДД. Водителя автомобиля Toyota доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение на магистрали частично ограничено. Инспекторы регулируют вручную, пропуская транспорт по одной полосе. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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