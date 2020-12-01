Водитель иномарки серьезно пострадал на Старотобольском тракте

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Toyota сильно пострадал в аварии на 10 км Старотобольского тракта под Тюменью 22 декабря. Toyota столкнулась с грузовиком Hino.

"По предварительным данным, 39-летний водитель легковушки не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу", – рассказали в областном управлении ГИБДД. Водителя автомобиля Toyota доставили в больницу с тяжелыми травмами.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение на магистрали частично ограничено. Инспекторы регулируют вручную, пропуская транспорт по одной полосе. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова