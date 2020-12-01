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Сергей Корепанов дал оценку посланию губернатора Тюменской области

Губернатор, 19:10 22 декабря 2020

Решение рачительного подхода к финансированию системы поддержи, о котором заявил губернатор Александр Моор в послании к Тюменской областной думе, правильное. Такое мнение высказал председатель регионального парламента Сергей Корепанов.

"Материальная помощь должна оказываться адресно и четко", - уверен он.

Комментируя тезис губернатора о поддержке регионального бизнеса и развитии экономики, Сергей Корепанов отметил, что видит здесь широкое поле для деятельности законодательных органов – необходимо создать нормативную базу, которая позволила бы людям беспрепятственно работать и зарабатывать деньги.

"Говорил губернатор и о перспективах развития Тюменской области. Речь шла о цифровой экономике, развитии лесного комплекса и ряде других отраслей. Потенциал у нашего региона есть, и мы будем его максимально использовать", - отметил парламентарий.

"Считаю очень важными прозвучавшие слова благодарности Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу за взаимодействие и сотрудничество, которое существует между нашими тремя субъектами. Александр Моор выразил уверенность, что и впредь такие отношения – равноправные и взаимовыгодные – будут продолжены", - резюмировал Сергей Корепанов.

Напомним, что это третье послание губернатора Александра Моора к депутатам Тюменской областной думы, впервые оно прошло в режиме видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба областной думы.

Фото duma72.ru

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# Александр Моор , послание Моора , Сергей Корепанов

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