Кухарук назвал послание Моора импульсом для развития Тюмени

портал "Тюмень - наш дом" портал "Тюмень - наш дом"

Глава Тюмени Руслан Кухарук назвал послание губернатора Тюменской области Александра Моора к областной думе импульсом для развития города и решения самых насущных проблем.

"Уверен, что меры, ранее принятые в области, и поручения, данные губернатором, дадут положительные результаты, которые почувствует каждый тюменец", - сказал он.

Мэр отметил, что в городе и впредь будут выстраивать работу не для отчета, а для жителей. Он рассказал, что с депутатами Тюменской городской думы пересмотрели все проекты, не стали обходить острые углы, а критично оценили, что необходимо сделать, чтобы не допустить сбоя в ключевых сферах жизнедеятельности города. Совместно нашли оптимальные варианты решения вопросов в сфере благоустройства, дорожного строительства и жилищного хозяйства.

Национальные проекты реализуются вместе с жителями, которые понимают, что в период напряженного бюджета необходимо эффективно подходить к расходованию средств. Поэтому тюменцы принимают участие в приемке всех объектов, дают ценные замечания, а также вносят предложения на всех этапах реализации проектов благоустройства.

Кухарук обратил внимание, что программы благоустройства, как правило, ведут к созданию новых рабочих мест. "В послании губернатора неоднократно звучала тема справедливости. В 2020 году этот подход был, как никогда, оценен и востребован жителями региона", - подчеркнул он.

"Справедливость дороже любых денег", – процитировал глава города губернатора. - И действительно, вопрос введения льгот был рассмотрен нами уже в первый месяц пандемии. Оперативно были внесены поправки в положение о местных налогах Тюмени в части установления для организаций и индивидуальных предпринимателей налоговых льгот по двум местным налогам – земельному и налогу на имущество физических лиц".

Кухарук намерен по поручениям главы региона, которые он озвучил в послании, заниматься расширением цифровизации, в том числе и социальной сферы, посмотреть документы и выполнить дерегулирование разрешительных процедур, совместно с правительством области и дальше работать над расширением форм в сфере применения государственно-частного партнерства (ГЧП). В качестве примера мэр привел возможность использовать ГЧП на территории озера Алебашево, в строительстве объектов социальной сферы, развитии креативных пространств.