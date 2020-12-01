Перинатальный центр в Тобольске и региональный сосудистый центр дооснастят в 2021 году

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Перинатальный центр областной больницы №3 в Тобольске, региональный сосудистый центр в областной клинической больницы №2 дооснастят в Тюменской области по итогам 2021 года в рамках национального проекта "Здравоохранение".

На реализацию проектов в рамках нацпроекта в бюджете-2021 заложено более 27 млрд рублей. 1 млрд направят на оказание жителям региона высокотехнологичной медицинской помощи.

Оснащение лечебных учреждений Тюменской области новым оборудованием было в приоритетах 2020 года. Губернатор Александр Моор в ежегодном послании региональному парламенту напомнил, что пандемия коронавируса существенно увеличила нагрузку на здравоохранения. Для борьбы с инфекцией выделяли дополнительные средства, ресурсы, оптимизировались многие процессы, приобретали оборудование.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в июне установили три компьютерных томографа в областных клинических больницах №1 и инфекционной, в тюменской поликлинике №17.

В областной клинической больнице № 2 в течение года установили два новых томографа, мощный МРТ-аппарат, а также по цифровому рентген-аппарату в детском стационаре и взрослой поликлинике. В Ишиме, Тобольске и Заводоуковске томографы заменили более современными и высокоточными комплексами. Установили КТ-аппарат и в ялуторовской больнице.

Для повышения доступности КТ-исследований пациентов с подозрением на коронавирус в декабре в тюменских городских поликлиниках № 5, 2 и 8 запускают в эксплуатацию три компьютерных томографа.

В 2020 году продолжилась реализация регионального проекта по развитию первичной медико-санитарной помощи. Заменили 37 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии, 12 из них — за счет федерального бюджета. В Нижнетавдинском районе установили и запупустили в эксплуатацию 6 ФАПов. Медпомощь уже получают жители поселков Карагандинский, Тукман и Торгили, села Конченбург, деревень Красный Яр и Новопокровка. В медпунктах есть приемный, процедурный и прививочный кабинеты, они оснащены телекардиографами, дефибриллятором, экспресс-анализаторами уровня холестерина и сахара в крови и другим современным оборудованием, необходимым для оказания неотложной и экстренной медицинской помощи, диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий.

В ФАПы проведен интернет, у фельдшеров есть доступ к Единой информационной системе регионального здравоохранения, они могут организовывать для пациентов телеконсультации с узкими специалистами областных больниц.

Помимо модульных ФАПов, в регионе в этом году появились передвижные медицинские лечебно-диагностические комплексы. Так, в июне в областную больницу №4 Ишима поступил медицинский автобус: на базе ПАЗа оборудованы флюорографический и гинекологический кабинеты, есть аппарат УЗИ, дефбриллятор, телекардиограф, анализатор крови, дыхательные аппараты, спирограф. За счет федерального бюджета Тюменская область закупила два передвижных фельдшерско-акушерских пункта, один из них работает в Казанском районе, другой - в Увате. Для обслуживания жителей Ялуторовского района медпункт на базе автобуса закупили за счет областного бюджета.

Новые поликлиники открылись в Тобольске и поселке Винзили Тюменского района. В детской поликлинике Нижней Тавды завершился ремонт. В Ишиме обновление детской поликлинике связано с дооснащением кабинетов офтальмолога, оториноларинголога и ультразвуковой диагностики.

С начала года в регион поступили 56 новых машин скорой медицинской помощи, из них 16 - в распоряжение Тюменской станции скорой медицинской помощи. Остальной спецавтотранспорт передан в районы области. Семь машин получила Областная больница №11, обслуживающая население Голышмановского городского округа, Омутинского, Юргинского и Аромашевского районов, в которых проживают более 65 тысяч человек. По шесть автомобилей передано в областные больницы № 3 Тобольска и № 4 Ишима. Пять новых "скорых" работают в Заводоуковском городском округе, четыре – в Уватском районе, по две – в Казанском и Ялуторовском. Восемь автомобилей распределены по одному между другими районами Тюменской области.

В регионе создан единый кол-центр по вопросам коронавируса. Централизация телефонии была внедрена по инициативе губернатора Александра Моора. При шквале звонков время дозвона в медучреждения Тюмени сократилось в среднем до 25 секунд. Опыт Тюменской области по организации коммуникации населения по телефону с медицинскими учреждениями вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поставил в пример другим регионам.

"Мы продолжаем и будем продолжать обновление автопарка скорой помощи, ведь от ритмичной работы системы здравоохранения зависят жизни и здоровье людей. Особенно это важно сейчас, в период пандемии, когда врачи испытывают колоссальную нагрузку", – сказал Александр Моор.

Татьяна Тихонова