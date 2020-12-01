Трое детей погибли во время пожара в Тюменской области

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тела трех детей двух, четырех и пяти лет нашли после тушения пожара в частном доме в дер. Петелино Ялуторовского района вечером 22 декабря, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

"По предварительным данным, мать, оставила детей одних дома и ушла в магазин. В это время, предположительно от затопленной печи, произошел пожар. Дети выбраться из дома не смогли и погибли", – рассказали в ведомстве.

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

"В ходе расследования изучат условия жизни и воспитания детей, дадут юридическую оценку виновным. Расследование дела продолжается", – отметили следователи.