Семь коротких рабочих недель будет в 2021 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь коротких рабочих недель и одна длинная ожидают россиян в 2021 году, сообщает РИА Новости.

По данным Роструда, из-за празднования 23 февраля трехдневной будет рабочая неделя с 24 по 26 февраля. Отдыхать жители страны будут с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.

Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя благодаря Международному женскому дню 8 марта. Четырехдневными также будут первые две рабочие недели в мае. Рабочими станут 4-7 мая и 11-14 мая.

В начале лета тоже будет короткая рабочая неделя: празднование Дня России 12 июня выпадает на субботу, поэтому выходной перенесен на понедельник 14 июня.

В начале ноября будет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные благодаря празднованию Дня народного единства 4 ноября. Выходной день переносится с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. В первую ноябрьскую неделю на работу предстоит выйти с 1 по 3 ноября, а отдыхать - с 4 по 7 ноября.

В Роструде уточнили, что единственная в 2021 году длинная шестидневная рабочая неделя будет с 15 по 20 февраля. Последняя рабочая неделя завершится в четверг 30 декабря.