  • 25 декабря 202025.12.2020пятница
  • USD74,8392
    EUR91,3487
  • В Тюмени -25..-27 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области семь человек пострадали в аварии

Происшествия, 12:58 25 декабря 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии на 134-м км трассы Курган – Тюмень в Исетском районе 25 декабря.

"По предварительным данным, автомобиль Hyundai из Курганской области выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с грузопассажирским "УАЗом", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

﻿

Травмы получили 48-летний водитель автомобиля Hyundai и две пассажирки 48 и 46 лет, а также две девочки 11 и 15 лет. Также в аварии пострадали 51-летний водитель и 46-летний пассажир машины "УАЗ" – жители с. Шорохово Исетского района.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 25.12.2020Мошенник похитил у тюменки 100 тысяч рублей
13:22 25.12.2020В Тюмени при столкновении автомобиля и автобуса пострадал человек
12:58 25.12.2020В Тюменской области семь человек пострадали в аварии
10:46 25.12.2020Водитель с двумя детьми едва не замерз на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск