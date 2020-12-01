В Тюменской области семь человек пострадали в аварии

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии на 134-м км трассы Курган – Тюмень в Исетском районе 25 декабря.

"По предварительным данным, автомобиль Hyundai из Курганской области выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с грузопассажирским "УАЗом", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Травмы получили 48-летний водитель автомобиля Hyundai и две пассажирки 48 и 46 лет, а также две девочки 11 и 15 лет. Также в аварии пострадали 51-летний водитель и 46-летний пассажир машины "УАЗ" – жители с. Шорохово Исетского района.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова