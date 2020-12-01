Сказочное представление увидят юные тюменцы на Кремлевской елке

| Фото: www.kremlevskaya-elka.mtuf.ru | Фото: www.kremlevskaya-elka.mtuf.ru

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Кремлевская елка впервые состоится в формате телеверсии. Сказочное представление "Пятое время года, или Кто придумал Новый год" пройдет без зрителей и будет показано 31 декабря в 18 часов на телеканале "Карусель".

Главные герои сказки — Хранитель праздничных традиций и Гаджет — разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах. Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью "Времялета" и посетят политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию.

В этом сезоне Кремлевской елки использованы виртуальные и классические декорации, подготовленные специально для спектакля. Зрители также увидят новые костюмы, изготовлением которых занимались опытные мастера. Одежда каждого персонажа продумана до мелочей.

В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу.

"Уже четвертый год подряд мы являемся медиапартнером Кремлевской елки, а в этот раз у нас особая роль. Впервые в истории из-за сложной эпидемиологической ситуации миллионы детей и их родителей увидят праздничный спектакль не в Государственном Кремлевском дворце, а c экранов телевизоров. Мы приглашаем вас включить телеканал “Карусель” и окунуться в волшебный мир новогодней сказки", — рассказала главный редактор телеканала "Карусель" Вера Оболонкина.

Напомним, Кремлевская елка проводится с 1963 года, ежегодно сотни тысяч детей приезжают с разных уголков России и стран СНГ, чтобы увидеть волшебный новогодний спектакль.

Сказочное представление организовано Московской федерацией профсоюзов совместно с правительством Москвы и управлением делами президента Российской Федерации.