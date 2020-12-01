Жители УФО вдвое сократили траты на шампанское перед Новым годом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Около 9 млн рублей потратили на закупку игристых вин, в том числе шампанского, жители Уральского федерального округа за первые три недели декабря. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных "Первый ОФД" (входит в Группу ВТБ).

В целом в стране наблюдается аналогичная тенденция: за три недели декабря россияне потратили на игристые вина 214 млн рублей – это на 38% меньше, чем за три недели декабря 2019 года. За весь 2020 год, по данным "Первого ОФД", потребление шампанского в России сократилось на 10%. Кроме января, когда траты населения на игристые вина выросли на четверть год к году, практически все месяцы демонстрировали спад. Снижение было особенно заметным во время "периода самоизоляции" в марте-апреле (-15% год к году) и ближе к концу года, когда россияне обычно начинают закупаться шампанским к праздничному столу. Так, в ноябре продажи игристых напитков снизились на 25% год к году, а за первые три недели декабря - уже на 38% (количество транзакций при этом сократилось на 60%). Наименее заметно в декабре снизили потребление шампанского в Центральном федеральном округе – на 27% к прошлому году, а сильнее всех – на 78% - на Северном Кавказе.

Между тем, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, обороты российских алкомаркетов выросли в декабре на 64% год к году, а количество транзакций увеличилось почти в 1,5 раза. Наиболее заметно – более чем вдвое – выросли продажи алкоголя в туристических регионах – в Краснодарском крае (+225% год к году) и Ленинградской области (+123%), а также в Мурманской и Ростовской областях и в Хабаровском крае. Московские алкомаркеты за три недели декабря вдвое увеличили оборот к прошлому году.

"В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод – отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом", - отметил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Траты россиян на продукты к новогоднему столу сохранились на уровне прошлого года и составили, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, 27 млрд рублей, в том числе за предыдущую неделю – почти 10 млрд рублей. При этом количество транзакций в декабре в этом сегменте выросло год к году на 20%.