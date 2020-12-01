Детей тюменских полицейских, находящихся на Северном Кавказе, поздравил Дед Мороз

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Дети сотрудников тюменской полиции, находящихся в служебных командировках на Северном Кавказе, получили подарки от Деда Мороза, сообщает региональное УМВД.

Полицейские и представитель общественного совета при УМВД Есенгалий Ибраев в рамках акции "Полицейский Дед Мороз" посетили пять семей, две из которых многодетные.

Малыши читали Деду Морозу стихи, пели новогодние песни, танцевали и получали сладкие подарки. Чаще всего дети, обняв Деда Мороза, просили у него, чтобы папа поскорее вернулся домой.