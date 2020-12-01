Новый мультфильм про Чебурашку покажут под Новый год

| Фото: www.culture.ru | Фото: www.culture.ru

Премьеру мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника" покажут российским зрителям 31 декабря, сообщает Союзмультфильм.

Премьера состоится на видеосервисе START 31 декабря. Фильм будет доступен с самого утра. Также в последний день года посмотреть его можно будет на каналах "Карусель", "Мульт", "Мультиландия" и СТС Kids, а также в рамках музыкального спектакля "Чебурашка. Возвращение домой 2. Потерявшийся в сети".

По словам председателя правления киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой, герои мультфильмов о Чебурашке даже спустя более чем полвека после своего создания не теряют популярности.

"При всей своей простоте это очень глубокие и трогательные образы – такими они остались и в новом мультфильме, который получился по-настоящему новогодним и уютным. И очень символично, что премьера картины состоится на популярном видеосервисе START: легендарные герои вновь встретятся со зрителем в современном digital-пространстве", - сказала она.