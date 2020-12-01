Тюменка Ольга Мощенкова победила в спринте на этапе Кубка России

| Фото: СБР | Фото: СБР

Тюменская биатлонистка Ольга Мощенкова победила в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Чайковском, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Мощенкова стреляла без промахов и преодолела трассу за 26 минут и 15 секунд. Почти 15 секунд победительнице уступили Екатерина Кулакова из Красноярского края. Замкнула тройку призеров югорчанка Елизавета Каплина.

Еще две тюменки финишировали в двадцатке лучших. Виктория Сливко показала 14 время, а Александра Бацина заняла 19 позицию.