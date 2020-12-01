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Тюменские памятники культуры могут пополнить список туристических брендов страны

Общество, 09:16 29 декабря 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Объекты культурного наследия Тюменской области могут войти в "Топ-1000 культурных туристических брендов России". Отбор проходит на общественной интерактивной платформе Живоенаследие.рф, заявки принимают до 15 января, сообщает областной департамент культуры.

Конкурс позволит выявить тысячи новых достопримечательностей страны, одновременно формируя новые маршруты для путешествий и социальной активности. Первые топ-500 культурных брендов уже отобрали и описали на члены экспертного жюри проекта.

Сейчас "Живое наследие" дополняет список культурных и туристических брендов России. Предложить и описать региональную достопримечательность может любой зарегистрированный пользователь.

В настоящее время жители Тюменской области уже отметили три бренда региона: Дмитрий Менделеев, музей декабристов в Ялуторовске и Тобольский кремль.

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# конкурс , культурное наследие , туризм

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