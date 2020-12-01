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Владимир Якушев подарил мальчику электрогитару в рамках акции "Елка желаний"

Политика, 19:31 28 декабря 2020

uralfo.gov.ru

Полномочный представитель президента Российской Федерации Владимир Якушев принял участие в акции "Елка желаний" и подарил ученику 7 класса школы № 22 г.Каменска-Уральского из Свердловской области Кириллу Останину электрогитару с необходимой аппаратурой, сообщает пресс-служба полпреда президента в УФО.

Полпред поздравил всю семью Останиных, в том числе и годовалую сестренку Кирилла. Как сказала мама Кирилла: "Сегодняшнее событие - настоящее новогоднее чудо, о котором мы не могли даже мечтать".

В свою очередь Владимир Якушев пожелал Кириллу успехов в учебе, в том числе и в музыкальной школе, в которую Кирилл обязательно поступит, а его семье – счастья, здоровья и добра. В ответ Кирилл сыграл на гитаре несколько композиций.

"Ёлка желаний" — специальная акция Всероссийского проекта "Мечтай со мной", приуроченная к новогодним праздникам, проводится с 2017 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Базовой площадкой акции является информационный ресурс-платформа "Россия – страна возможностей".

В рамках акции представители общественных организаций, органов власти и управления, просто неравнодушные граждане исполняют желания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; людей с ограниченными возможностями здоровья; детей в возрасте от 3 до 17 лет, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума; детей и пожилых людей от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

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# Владимир Якушев , Елка желаний , Новый год

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