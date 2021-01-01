Что делать, чтобы праздник не обернулся трагедией: советы тюменских травматологов

| Фото: Евгении Шевцовой | Фото: Евгении Шевцовой

Быть более внимательными к детям в новогодние праздники призывают родителей медики Областной клинической больницы №2.

Травматологи призывают оградить даже подросших детей от петард, фейерверков и других взрыво- и пожароопасных атрибутов праздника. Ежегодно в новогодние каникулы в приемные отделения ОКБ №2 поступают дети с ожогами, травмами конечностей, глаз, нарушениями слуха, рваными ранами - последствиями опасных зимних забав. В 2019 году от взрыва петарды в руке у 12-летнего подростка оторвало ногтевую фалангу одного пальца.

Статистика говорит, что в этот период количество случаев травматизма возрастает как у взрослых, так и у детей. Опасность таится не только на улице при традиционных зимних забавах - катании с ледяных горок, на коньках, взрывании петард и фейерверков, но и в домашних условиях, особенно когда в доме есть маленькие дети. Малыши активно проявляют интерес к яркому предмету - наряженной яркими блестящими игрушками, мишурой и гирляндой новогодней ели. Помимо опасности от стеклянных украшений, массивное дерево может упасть на ребенка, гирлянда плохого качества может вызвать короткое замыкание и пожар, существует вероятность проглатывания мелких острых иголок натуральной ели, удушения от обматывания дождиком вокруг шеи, попадания в дыхательные пути конфетти. Нередко древесная пыльца, споры плесени и эфирные масла живой ели провоцируют у детей и взрослых сильную аллергическую реакцию.

Чтобы не испортить радость от праздника, врачи рекомендуют ответственно подходить к украшению дома. Уберечь живую елку от быстрого высыхания и опадения иголок поможет вода – поставьте деревце в емкость вдали от отопительных приборов, дополнительно увлажняйте воздух в комнате. Позаботьтесь, чтобы елка была крепко зафиксирована в специальной подставке, чтобы риск ее падения был минимальным.

Если в доме есть маленький ребенок, следует на время отказаться от стеклянных игрушек и украсить новогоднее дерево пластиковыми крупными шарами и фигурками. Также лучше временно отказаться от декора мишурой, дождиком, длинными бусами, серпантином, мелкими игрушками. Электрическую гирлянду необходимо внимательно осмотреть на предмет повреждения проводов и целостности лампочек. Категорически нельзя использовать пиротехнику внутри помещений, включая балкон.

Дарья Казакова