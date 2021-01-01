В МЧС рассказали, как выбрать фейерверки и правильно их запустить

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Празднование Нового года не обходится без запуска фейерверков. В Управлении МЧС России по Тюменской области напомнили жителям о безопасном обращении c пиротехническими изделиями.

Покупать пиротехнику следует только в специализированных магазинах, имеющих лицензию на продажу такого рода товаров.

"Обратите внимание на упаковку, она должна быть сухой и без повреждений. При покупке в магазине продавец должен рассказать о мерах безопасности при хранении, транспортировке и использовании", — отметили в ведомстве.

На упаковке изделия указывается безопасная зона для зрителей, это нужно обязательно учитывать при выборе месте для запуска. Не стоит зажигать пиротехнику в руках или наклоняться над ней. После того, как все залпы запущены, подождите 10 минут и только тогда убирайте площадку. Как пишет редакция Moi-portal.ru, столько же времени нужно ждать, если изделие не сработало.

"Пиротехнику уничтожают, поместив в воду на сутки. После этого изделие можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать его на кострах", — подчеркнули в Управлении МЧС России по Тюменской области.