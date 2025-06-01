Неожиданные приоритеты молодежи: сколько тратят и где теперь отдыхают

| Фото: Александр Щербак | Фото: Александр Щербак

Поколение Z стало больше путешествовать. Количество поездок россиян в возрасте от 18 до 35 лет в этом году, по сравнению с предыдущим, выросло уже на 11%. А чаще всего молодежь тратит деньги в супермаркетах, транспорте, кафе и ресторанах.

Такие результаты получили ВТБ и сервис путешествий Туту в ходе совместного исследования. Оказалось, что россияне до 35 лет предпочитают туристические поездки в Москву (20%), Краснодарский край (10%), Санкт-Петербург (8%), а также в Ростовскую (4%) и Свердловскую области (2%). В число регионов, набирающих популярность, вошли Тульская, Костромская и Вологодская области. Среди зарубежных направлений лидируют Беларусь (35%), Узбекистан (19%), Таджикистан, Казахстан, Киргизия (по 7%). При этом в несколько раз выросла популярность Японии и Вьетнама.

"В этом году молодежь стала чаще путешествовать. При этом мы видим поколенческие различия и в частоте поездок, и в предпочтительных направлениях. Так, например, на зумеров приходится 60% путешествий по стране и 51% за границу. Представители этого поколения заметно чаще стали посещать Адыгею и Карачаево-Черкесскую Республику. Миллениалы, в свою очередь, предпочитают исследовательский и экспедиционный туризм на Камчатке", — рассказала представитель турсервиса Ольга Котельникова.

Молодежь демонстрирует и увеличение числа покупок. Наиболее популярными категориями расходов для 18-25-летних остаются супермаркеты, кафе и рестораны, транспорт, а также хобби, одежда и обувь. У аудитории постарше — 26–35 лет — топ категорий немного отличается: на первом месте супермаркеты и продукты, далее идут транспорт, покупки для дома, кафе и рестораны, а также медицинские услуги и салоны красоты.