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8-летнюю школьницу сбили во дворе дома на улице Логунова в Тюмени

Происшествия, 19:01 27 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

8-летнюю школьницу сбил автомобиль "Дэу" во дворе дома на ул. Александра Логунова в Тюмени 26 июня.

"Девочка выбежала из подъезда в сторону детской площадки, где ее ждала мама. .Со слов 45-летнего водителя иномарки, он не увидел девочку из-за припаркованного автомобиля", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Ребенок получила ушиб ноги. Обстоятельства ДТП выясняются.

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