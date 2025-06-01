В 2,5 раза увеличила выработку строительная компания в Тюмени за счет бережливых технологий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2,5 раза увеличила выработку строительная компания "Стоунстрой" в Тюмени за счет бережливых технологий. А время протекания производственных процессов сократили на 138 %. Изменения стали возможны благодаря поддержке Регионального центра компетенций и участию в региональном проекте "Производительность труда".

"Это колоссальные результаты. С командой предприятия мы провели оптимизацию последовательности операций и устранение излишних этапов. Выявлены и исключены ненужные, дублирующие или неэффективные действия, что позволило сократить время и ресурсы на выполнение процессов. Выполнили стандартизацию операций. Снизили запасы и избыточные перемещения, а это более рациональная логистика внутри стройки. Создали информационный центр отслеживания ключевых показателей для строительства, обучили сотрудников и использовали другие инструменты", - рассказал руководитель проектов Регионального центра компетенций Тюменской области Владимир Каменский.

Итог огромной работы коллектива виден даже невооруженным взглядом. Эффективность бережливых технологий продемонстрировали журналистам региональных СМИ во время пресс-тура на площадку. Строители возводят три секции будущего 25-этажного клубного дома в заречной части Тюмени. Один из блоков гораздо выше остальных – рабочие строят уже пятый этаж, а на таком же соседнем блоке только приступили ко второму. На первом использовали инструменты бережливого производства. После завершения обучения их теперь применят во всем строительстве.

По оценке генерального директор группы компаний "Стоунстрой" Максима Кривцова, были внедрены очень интересные технологии и неочевидные, новые для довольно консервативной строительной отрасли.

"Самые главные изменения при внедрении технологий – это перемена восприятия стройки моими сотрудниками. Начиная от технического директора до мастера. На самом деле мастер был амбассадором внедрения технологий и вижу, что он профессионально вырос за шесть месяцев, как за три года. Сотрудники увидели, что стройкой можно управлять. Изначальная наша миссия в том, что мы строим дома, в которых хотели бы жить сами. И поэтому качество для нас – это номер один. А сейчас мы поняли, что помимо качества можно управлять еще и скоростью строительства", - уточнил руководитель предприятия.

Впрочем, делать окончательные выводы о результатах и подвести итоги можно будет через год после внедрения проектных мероприятий. Проект пока находится на стадии становления.

В Региональном центре компетенций уточнили: для того, чтобы стать участником регионального проекта "Производительность труда", предприятие должно соответствовать определенным критериям. Ключевым аспектом является готовность к внедрению бережливых технологий и методов оптимизации процессов. При этом поддержку оказывают через Региональный центр компетенций, а финансирование - из регионального бюджета. Эксперты центра внедряются на производство для диагностики и выявления "узких мест", которые препятствуют эффективной работе.

Региональный проект "Производительность труда" реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Оксана Корнеенкова