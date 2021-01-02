Пьяный водитель и его пассажиры пострадали в аварии в Тобольске

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека пострадали в дорожной аварии в Тобольске 1 января.

ДТП, произошедшее в городе в новогоднюю ночь, стало первой аварией 2021 года в регионе, отметила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

"Происшествие спровоцировал пьяный 18-летний водитель со стажем за рулем менее года. На "Ладе" он въехал в заднюю часть машины марки Hyundai на улице Октябрьской. После удара отечественную легковушку отбросило в опору освещения", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Анжела Борисова.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пострадали водитель и двое пассажиров "Лады". Известно, что ранее молодой водитель уже задерживался в пьяном виде за рулем, был лишен прав. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

По данным региональной ГИБДД, 1 января на дорогах Тюменской области произошли три аварии. В них пострадали шесть человек.

Инна Пахомова