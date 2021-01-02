Три человека погибли на пожарах в Тюменской области за первые дни нового года

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Три человека погибли на пожарах в Тюменской области за первые двое суток нового года, травмы получили двое, сообщает региональное управление МЧС России.

Огнеборцы ликвидировали 12 пожаров. За аналогичный период прошлого года зафиксировано 16 пожаров.

Основные причины возгораний: короткое замыкание электропроводки, нарушение правил устройства и эксплуатации печи, неосторожное обращение с огнем.

Так, днем 1 января поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома по адресу Червишевский тракт, 21. Огнем повреждено помещение кухни и внутренняя отделка коридора. Из зоны воздействия опасных факторов спасены 5 человек.

В этот же день в вечером поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу микрорайон Лесной, 14. Эвакуирован 31 человек, из них 10 детей. Создан оперативный штаб.

Почти одновременно возник пожар в частном жилом доме по адресу ул. Боровская, 46. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели дом и надворные постройки на площади 120 кв. м.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.