В доме в Тюмени после пожара установлена зона вероятной ЧС

| Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

Зона вероятной чрезвычайной ситуации объявлена в пострадавшем от пожара одноэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Лесной микрорайон, 14 в Тюмени. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города 2 января.

Как сообщает "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте, ограничен доступ людей в зону вероятной ЧС. Управа Ленинского административного округа сделает временное ограждение объекта. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города организует охрану.

На данный момент обслуживающая организация ООО "Дом с добром" сверяет списки жильцов многоквартирного дома, связывается с ними и предоставляет оперативную информацию специалистам. Также она организует мероприятия по комплексному обследованию многоквартирного дома для представления заключения на межведомственную комиссию.

Управа Ленинского округа оказывает помощь людям, проживавшим в многоквартирном доме, нуждающимся в предоставлении техники и услуг грузчиков для вывоза необходимого имущества из зоны вероятной чрезвычайной ситуации в границах Тюмени.

Городское управление МВД России Тюмени обеспечит охрану общественного порядка на территории, прилегающей к дому. Административный департамент города организует информирование жильцов о возможности получения социальных выплат из средств бюджета.

Центр "Мария" предоставит консультации специалистов, а также окажет поддержку и помощь пострадавшим в результате пожара.

МЧС выясняет причины возникновения пожара.