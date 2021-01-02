Жильцов пострадавшего при пожаре дома в Тюмени разместили в гостинице

| Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

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31 человек, в том числе 10 детей, эвакуированы с пожара, произошедшего в двухподъездном жилом доме на 10 квартир по адресу ул. Микрорайон Лесной, 14 в Тюмени 1 января. Нуждающиеся в жилье люди временно размещены в гостинице "Заречье", сообщает "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте.

На данный момент работает оперативный штаб. Заместитель главы города Петр Вагин и специалисты всех служб находятся на месте.

Сообщение о пожаре поступило в 19 часов 10 минут. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля по всей площади двухподъездного дома.

По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, пострадавших и погибших нет. На месте происшествия сотрудники СПСЧ Тюмени развернули пункт обогрева для жителей поврежденного дома. В 19 часов 50 минут пожар был локализован на площади 400 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

Жителям дома оказывают помощь. В дальнейшем с каждым проведут индивидуальную работу по решению возникающих вопросов. Ситуация находится под контролем.