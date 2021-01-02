  • 2 января 20212.01.2021суббота
  • В Тюмени -28..-30 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Погорельцам дома в Лесном микрорайоне Тюмени оказывают всестороннюю поддержку

Происшествия, 17:50 02 января 2021

Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

Находиться в предложенной гостинице бесплатно имеют право погорельцы дома № 14 микрорайона Лесной в Тюмени. Об этом сообщил заместитель главы города Петр Вагин на встрече с жителями этого дома, информирует комитет по связям с общественностью администрации муниципалитета.

Две недели располагаться в ней могут безвозмездно даже те, кто не имеют регистрации по месту жительства в пострадавшем жилье и не является собственником помещений в нем. Остальные имеют право проживать в гостинице бесплатно до двух месяцев.

Сегодня с жителями дома, в отношении которого, напомним, было принято решение о введении режима вероятной чрезвычайной ситуации, прошла встреча с представителями администрации города, спасательных и социальных служб, Центра социальной помощи семье и детям "Мария", органов полиции. Людям раздали памятки, специалисты проконсультировали по всем возникающим вопросам. Кроме этого, на месте выдали справки от МЧС.

Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

Петр Вагин подробно рассказал, как необходимо действовать. Он отметил, что в таких случаях городские власти действуют по отработанному алгоритму: рассматривается вопрос признания дома аварийным и потом последовательно решается вопрос расселения жителей.

Важно, чтобы жители владели объективной информацией о том, что в данный момент происходит. В памятках указаны телефоны специалистов и организаций. Все дальнейшие действия они будут обсуждать с жителями, вникать в каждую конкретную ситуацию.

Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

"Ситуация непростая, но в администрации города отработан алгоритм решения вопросов людей, кто оказался в подобных ситуациях", – отметил Петр Вагин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Петр Вагин , погорельцы , пожар

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:02 02.01.2021Три человека погибли на пожарах в Тюменской области за первые дни нового года
17:50 02.01.2021Погорельцам дома в Лесном микрорайоне Тюмени оказывают всестороннюю поддержку
15:06 02.01.2021В доме в Тюмени после пожара установлена зона вероятной ЧС
14:32 02.01.2021Жильцов пострадавшего при пожаре дома в Тюмени разместили в гостинице