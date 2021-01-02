Погорельцам дома в Лесном микрорайоне Тюмени оказывают всестороннюю поддержку
Находиться в предложенной гостинице бесплатно имеют право погорельцы дома № 14 микрорайона Лесной в Тюмени. Об этом сообщил заместитель главы города Петр Вагин на встрече с жителями этого дома, информирует комитет по связям с общественностью администрации муниципалитета.
Две недели располагаться в ней могут безвозмездно даже те, кто не имеют регистрации по месту жительства в пострадавшем жилье и не является собственником помещений в нем. Остальные имеют право проживать в гостинице бесплатно до двух месяцев.
Сегодня с жителями дома, в отношении которого, напомним, было принято решение о введении режима вероятной чрезвычайной ситуации, прошла встреча с представителями администрации города, спасательных и социальных служб, Центра социальной помощи семье и детям "Мария", органов полиции. Людям раздали памятки, специалисты проконсультировали по всем возникающим вопросам. Кроме этого, на месте выдали справки от МЧС.
Петр Вагин подробно рассказал, как необходимо действовать. Он отметил, что в таких случаях городские власти действуют по отработанному алгоритму: рассматривается вопрос признания дома аварийным и потом последовательно решается вопрос расселения жителей.
Важно, чтобы жители владели объективной информацией о том, что в данный момент происходит. В памятках указаны телефоны специалистов и организаций. Все дальнейшие действия они будут обсуждать с жителями, вникать в каждую конкретную ситуацию.
"Ситуация непростая, но в администрации города отработан алгоритм решения вопросов людей, кто оказался в подобных ситуациях", – отметил Петр Вагин.