Погорельцам дома в Лесном микрорайоне Тюмени оказывают всестороннюю поддержку

| Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

Находиться в предложенной гостинице бесплатно имеют право погорельцы дома № 14 микрорайона Лесной в Тюмени. Об этом сообщил заместитель главы города Петр Вагин на встрече с жителями этого дома, информирует комитет по связям с общественностью администрации муниципалитета.

Две недели располагаться в ней могут безвозмездно даже те, кто не имеют регистрации по месту жительства в пострадавшем жилье и не является собственником помещений в нем. Остальные имеют право проживать в гостинице бесплатно до двух месяцев.

Сегодня с жителями дома, в отношении которого, напомним, было принято решение о введении режима вероятной чрезвычайной ситуации, прошла встреча с представителями администрации города, спасательных и социальных служб, Центра социальной помощи семье и детям "Мария", органов полиции. Людям раздали памятки, специалисты проконсультировали по всем возникающим вопросам. Кроме этого, на месте выдали справки от МЧС.

| Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

Петр Вагин подробно рассказал, как необходимо действовать. Он отметил, что в таких случаях городские власти действуют по отработанному алгоритму: рассматривается вопрос признания дома аварийным и потом последовательно решается вопрос расселения жителей.

Важно, чтобы жители владели объективной информацией о том, что в данный момент происходит. В памятках указаны телефоны специалистов и организаций. Все дальнейшие действия они будут обсуждать с жителями, вникать в каждую конкретную ситуацию.

| Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом во ВКонтакте

"Ситуация непростая, но в администрации города отработан алгоритм решения вопросов людей, кто оказался в подобных ситуациях", – отметил Петр Вагин.