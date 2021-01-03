Медсестра из Тюменского района стала отличиником здравоохранения

Пресс-служба ОБ №19 Пресс-служба ОБ №19

Нагрудный знак "Отличник здравоохранения" получила в новогодние праздники медсестра Богандинской поликлиники - филиала областной больницы № 19 Людмила Качукова. Приказ о награждении подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Отличник здравоохранения" - ведомственная награда, которой медики удостаиваются за многолетний добросовестный труд, профессионализм и личные достижения в области здравоохранения.

Людмила Каучукова посвятила медицине 43 года, из них 28 лет - областной больнице №19. С 2014 года она работает здесь врачом-офтальмологом. Руководство больницы характеризует Людмилу Каучукову как профессионала, умеющего грамотно организовать работу на своем участке и охватить диспансерным наблюдением больше пациентов.

Ее заслуги отмечены грамотами и благодарностями областной больницы, областной думы, департамента здравоохранения Тюменской области, сообщает пресс-служба ОБ №19.