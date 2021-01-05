В Тюменской области умерли трое пациентов с COVID-19

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте

Трое пациентов с COVID-19 умерли в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Это женщина 67 лет и двое мужчин 40 лет и 71 года.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 207 пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки в области зафиксировали 160 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у девяти детей. Всего с начала пандемии заболели 24 тыс. 147 человек.

141 человек выздоровел, за весь период от новой коронавирусной инфекции вылечились 22 тыс. 704 человека. 11 пациентов остается на ИВЛ, 9 тыс. 186 человек - под медицинским наблюдением, 679 - на перевахтовке.